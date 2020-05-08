Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительные послания премьерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии

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