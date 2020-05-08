Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительные послания премьерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина.
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Мишустин поздравил премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии с 75-летием Победы

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Мишустин поздравил премьеров СНГ с 75-летием Победы

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Мишустин направил поздравления коллегам по случаю годовщины Победы

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ТАСС06:10

Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии

РИА Новости06:07

Главы правительств Абхазии и России поздравили друг друга с 75-летием Победы

Sputnik Абхазия05:05
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Новый космический корабль Китая успешно вернулся на Землю

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Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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