Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфакс13:50

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ru12:51

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБК09:27

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском10:47

Правительство вернет туристам до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости05:01

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известия11:35
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Туристам, отдыхающим на территории России, будет выплачена частичная компенсация расходов.
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