Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Авто Tesla планирует обновить флагманские Model S и Model X Компания Tesla работает над секретным проектом Palladium, подразумевающим серьёзное обновление 2-х «старших» моделей – кроссовера Tesla Model X и седана Tesla Model S. Под них же планируется модернизировать производственные линии на заводах во Фримонте и Неваде, сообщает издание «Electrek». 1

Общество Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». 155

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 14

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 47

Общество Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 117

Футбол Форвард «Оренбурга» встал на одно колено во время празднования гола Нападающий "Оренбурга" Джоэль Фамейе встал на одно колено во время празднования гола в матче 30-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

Армия и оружие В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии Между военными США и России на востоке Сирии не было существенных конфликтных ситуаций, очень редко недопонимание приводит к общению на повышенных тонах, сообщил в среду журналистам заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.

Спорт EA Sports представила обложку FIFA 21 The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.

Политика ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании. 1

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 17

Общество Дерипаска высказался против расширения Москвы Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. 370