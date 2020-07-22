Путешествия
REGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Туристам, отдыхающим на территории России, будет выплачена частичная компенсация расходов.
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