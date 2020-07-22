Путешествия
ИнтерфаксМишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить3K
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
RT на русскомвчера в 10:47
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com вчера в 10:01
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv вчера в 06:19
Здоровье
5 круп, которые полезнее гречки
Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.
Лениногорские вести вчера в 11:01
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 21 июля в 08:23
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Происшествия
На корреспондента «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку
В Петербурге полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
Медиазона вчера в 16:58
Общество
Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал
Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
Наука
Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле
В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 20 июля в 03:05
Общество
Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана
Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43
Музыка
The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года
РБК вчера в 18:41
Путешествия
Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Политика
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
Футбол
Наставник «Уфы» Евсеев подвел итоги сезона РПЛ
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для своей команды.
Газета.Ru вчера в 21:24
Общество
В Бразилии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили 67 860 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 19:30
Общество
В вахтовом посёлке на Колыме произошла вспышка коронавируса
Первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что врачи зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в вахтовом посёлке в Среднеканском округе Колымы.
RT на русском 00:40
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости вчера в 02:53
Футбол
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.
Vprognoze.ru вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович
Газета.Ru вчера в 06:58
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр вчера в 08:04
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Космос
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"), сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 00:52