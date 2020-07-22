Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Как отмечается, турист сможет получить кэшбек, если оплатит путевку картой платежной системы "Мир", на нее же и будет зачислена затем компенсация. Максимальный размер выплаты в размере 15 тыс. рублей можно получить за поездку дороже 75 тыс. Данная программа начнет действовать в августе.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБК09:27
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известия11:35
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ru12:51
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфакс13:50
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском10:47
РИА Новости

Правительство вернет туристам до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости05:01
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54
Реклама

Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову

Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня09:15
18
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости09:57
38

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК09:53
12
Реклама

«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

На Урале продолжается исход насельниц из Среднеуральского женского монастыря, захваченного в середине июля духовником обители, бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), сообщил религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в монастыре.
Интерфакс09:28

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Восточном Средиземноморье и регионе в целом, а также вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, что является вызовом для всего православного мира", – говорится в сообщении.
РИА Новости13:36
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама