Путешествия

ИзвестияИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
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с чего всё началось

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 04:32

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Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвывчера в 18:05

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБКвчера в 09:27

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 05:01

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35
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Космос

Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Российская газета 02:24
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
11
Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Здоровье

В Удмуртии из-за коронавируса в 1 РКБ закрыли два блока

В 1 РКБ в Удмуртии из-за коронавируса закрыли два блока.
ИА Удмуртия 03:20
Футбол

Луческу прибыл в Киев. Он фаворит на пост тренера «Динамо»

Sports.ru 02:59
Общество

Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

Власти Карелии ужесточили ограничения по численности массовых мероприятий, в том числе спортивных, из-за того, что в регионе нет устойчивого снижения заболеваемости коронавирусом.
Интерфакс 03:15
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
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Футбол

Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх

Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.
Vprognoze.ru вчера в 02:58
Энергетика

У России появился нефтегазовый конкурент в Европе

Портал Economic.bg назвал Азербайджан крупнейшим конкурентом России по поставкам газа в Европу.
Рамблер 02:36
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Наука

Эффективные антитела против коронавируса обнаружены

Ученым удалось выделить разные типы таких антител и создать из них смесь, которая защищает от коронавируса и может эффективно лечить COVID-19.
Сайт интересных новостей вчера в 20:08
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Космос

«Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В»

Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями.
Военное обозрение 02:26
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
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Шоу-бизнес

Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Общество

Роскачество проверило винные напитки

Роскачество проверило винные напитки и выявило в них разнообразные нарушения.
РИА Новости 01:30
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa вчера в 08:06
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Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева покорила фанатов стройными ножками в мини

Пугачёва выбрала свой фирменный total black look с акцентом на стройные ноги.
Bimru.ru 02:44
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Путешествия

Компенсация за отдых в Крыму станет доступна россиянам с 1 октября

Поездки в пользующиеся спросом у отечественных туристов Крым и Краснодарский край начнут субсидироваться только с 1 октября.
Экономика сегодня 02:44
6
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Авто

Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ

Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
Волжская новь 02:16
14
Шоу-бизнес

Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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