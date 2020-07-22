Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»

Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
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В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

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Общество

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Общество

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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

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Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури

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Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10

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Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Магомед Исмаилов весит 97 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о форме перед боем с Александром Емельяненко, который пройдет в эту пятницу в Сочи в рамках ACA 107.
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Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Задачу выполнили — место в РПЛ сохранили.
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch

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