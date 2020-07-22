Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Происшествия В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. 249

Общество Лукашенко назвал затраты Белоруссии на борьбу с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).

Общество Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 269

Происшествия Обвиняемый в убийстве чеченского блогера в Австрии находится в тюрьме Подозреваемый в совершении убийства чеченского блогера, бежавшего в Австрию из России, уже отбывает наказание за другое преступление и проведет в тюрьме еще один год, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга.

Политика Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. 562

Политика Калужский сенатор уходит из Совета Федерации Об уходе 68-летнего сенатора со ссылкой на два источника в четверг, 23 июля, сообщил РБК.

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 555

Армия и оружие «Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Общество В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. 71

Технологии Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю. 1

Происшествия В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка В Екатеринбурге грабители взорвали банкомат Сбербанка. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. 1

Авто В ГИБДД прокомментировали «охоту» на армянские авто Речь идет именно об авто, ввезенных в страну на протяжение последних 6 лет.