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REGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма
Комсомольская правда03:59
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Китайский автогигант FAW объявил цены на новый премиальный седан H9 под брендом Hongqi, который позиционируется в Поднебесной так же, как Aurus в России.
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Администрация Северной столицы решила, что необходимо срочно урегулировать вопрос открытия ТЦ и заведений общественного питания с Роспотребнадзором.
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Глава МЧС России прибыл в затопленные Нижние Серги
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