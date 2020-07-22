Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 4K

Происшествия Дело Ефремова поступило в московский суд Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы.

Футбол ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом» «За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ Третий пакет поправок, внесенных в документ «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Таможенным союзом, содержит информацию о том, что автолюбители не смогут использовать для ремонта восстановленные запчасти. 728

Общество 63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.

Общество Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования. 3

Футбол «Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства. 9

Авто Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat Китайский автогигант FAW объявил цены на новый премиальный седан H9 под брендом Hongqi, который позиционируется в Поднебесной так же, как Aurus в России. 8

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 61

Общество Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы. 34

Происшествия Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.

Здоровье Хакасия вышла на первое место в СФО по выздоровевшим от коронавируса По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 21 июля в Республике Хакасия доля выздоровевших от коронавируса составила 81%.

Финансы Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. 145