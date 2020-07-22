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REGNUM
REGNUM

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 04:32
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Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

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RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

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Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
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