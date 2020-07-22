Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
Читать в источнике
Комментировать3,9K

Подробнее о событии

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известиявчера в 20:52

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 17:45

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54

Туристам пообещали вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за туры по России

LentaChel.ruвчера в 04:45

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Ридус вчера в 15:49
83
Космос

Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
366
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
176
Наука

В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

Археологи, проводящие раскопки в пещере в Сакатекасе в центральной Мексике, нашли каменные орудия труда и другие свидетельства присутствия доисторических людей.
Pravda.Ru вчера в 22:00
3
Общество

На Алтае 65 человек заразились коронавирусом на подпольной вечеринке

В результате заболели участники торжества, сотрудники кафе и родственники этих людей.
BFM.ru 01:13
5
Общество

Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Крупнейшие интернет-казино и серые букмекерские конторы спонсируют деятельность пиратских онлайн-кинотеатров «на всех этапах производства и монетизации контента», от создания CamRip (так называемых экранок, записи видео в кинотеатре) версий фильмов и сериалов до их перевода и продвижения.
РБК 02:21
42
Происшествия

В Полтаве мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв

В Полтаве мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв.
ТК Звезда 03:49
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
61
Общество

Об угрозе одноразовых масок предупредили в Японии

Агентство привело слова дайверов с разных концов света, которые рассказали, что на побережье Японии уже плавают выброшенные одноразовые маски.
Live24 03:50
1
Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
7
Армия и оружие

В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500

Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТНААD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 "Прометей" подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
5
Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
62
Музыка

The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

Piter.tv 01:23
3
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
452
Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
3
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
595
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
417
Политика

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
132
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
36
Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
213
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
80
Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
63
Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях

Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что не одинока после развода.
Экспресс газета 00:47
2
Политика

США потребовали от России прекратить разработку ракет

США намерены добиться от России отказа от создания ракет с ядерной двигательной установкой, а также ряда иных видов ракетного вооружения.
Хакасия-Информ 21 июля в 22:25
2,3K
Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия 01:42
188
Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
2K
Происшествия

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
41
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 01:36
3
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
318
Шоу-бизнес

Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное