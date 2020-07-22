Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
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Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.В источнике
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В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
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