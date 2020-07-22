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REGNUM
REGNUM

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.В источнике
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RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35
Эхо Москвы

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвы18:05
РИА Новости

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 05:01
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
Ореанда-Новости

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19
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МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
Newstracker.ru06:03
3

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета00:25
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Сергей Соседов назвал Инну Маликову «безголосой пустышкой»

По мнению Соседова, Маликова является абсолютно безголосой певицей, ничего из себя не представляет как артист, а свое высокое звание она получила исключительно за счёт авторитета своего знаменитого отца, композитора Юрия Маликова.
Bimru.ru04:27
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

По сообщению ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева, Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии.
RuNews24.ruвчера в 09:12
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК04:58
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