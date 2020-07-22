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REGNUM
REGNUM

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.В источнике
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Эхо Москвы

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвы18:05
РИА Новости

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 05:01
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
Ореанда-Новости

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19

Власти Полтавы отказались выполнять требование захватчика заложника

Исполнить требования захватившего в заложники главу управления уголовного розыска Полтавской области мужчины невозможно, заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Взгляд.ру06:49

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов

Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском04:29