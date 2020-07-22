Путешествия

ИзвестияИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
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Мишустин объявил о выплатах туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

РИА Новости09:35

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБК09:27

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс04:32

Эксперт объяснил, как компенсации за отдых в РФ отразятся на турбизнесе

Телеканал 360°06:36

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия06:27

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском10:47
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
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Игры

Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart

News.ru вчера в 15:02
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Общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
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Футбол

«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
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Политика

Госдума завершила весеннюю сессию и подвела итоги

«Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил Володин. После чего заседание завершилось под гимн России.
ИА Красная Весна 10:33
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Гаджеты

Качественные изображения Asus ROG Phone 3 с аксессуарами

Сегодня вечером должен быть представлен игровой смартфон Asus ROG Phone 3, который, как и его предшественники, получит различные аксессуары, расширяющие функциональные возможности устройства.
iXBT.com вчера в 23:52
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Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
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Игры

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
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Шоу-бизнес

Суд запретил фанатке Киану Ривза приближаться к его возлюбленной

Поклонница Киану Ривза начала преследовать его возлюбленную, художницу Александру Грант.
Культуромания 11:58
Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
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Экономика

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
Rambler News Service 08:31
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Общество

Глава ПФР заявил об осуществлении выплат к 75-летию Победы в срок

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летней годовщиной Победы.
Известия 08:36
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Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
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Происшествия

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

РИА Новости 11:39
Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
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Общество

На Урале из-за визита главы МЧС отозвали вертолет с тушения пожара

На Урале из-за визита главы МЧС отозвали вертолет с тушения пожара.
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Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина

Ранее в среду СМИ сообщили, что Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе.
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Политика

Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев

В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.
Lenta.ru 09:40
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Шоу-бизнес

Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина

Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
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Здоровье

Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца

Врач назвала пять главных симптомов больного сердца. Один из них – одышка, возникающая при физической нагрузке.
MedikForum.ru 07:56
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в сердце у пациентов с COVID-19

Медики провели исследование сердца на телах 22 человек, ставших жертвами COVID-19 в медцентре при университете.
Актуальные Новости 05:04
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Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон работать официантом

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Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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Футбол

Названа зарплата Дзюбы в «Зените» по новому контракту

Lenta.ru 12:04
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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
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