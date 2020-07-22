Путешествия
ИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
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Происшествия
Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru вчера в 15:02
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Футбол
«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Политика
Госдума завершила весеннюю сессию и подвела итоги
«Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил Володин. После чего заседание завершилось под гимн России.
ИА Красная Весна 10:33
Гаджеты
Качественные изображения Asus ROG Phone 3 с аксессуарами
Сегодня вечером должен быть представлен игровой смартфон Asus ROG Phone 3, который, как и его предшественники, получит различные аксессуары, расширяющие функциональные возможности устройства.
iXBT.com вчера в 23:52
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Суд запретил фанатке Киану Ривза приближаться к его возлюбленной
Поклонница Киану Ривза начала преследовать его возлюбленную, художницу Александру Грант.
Культуромания 11:58
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
Rambler News Service 08:31
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Глава ПФР заявил об осуществлении выплат к 75-летию Победы в срок
7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летней годовщиной Победы.
Известия 08:36
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Происшествия
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Общество
На Урале из-за визита главы МЧС отозвали вертолет с тушения пожара
На Урале из-за визита главы МЧС отозвали вертолет с тушения пожара.
FreeNews-Volga 10:35
Общество
Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина
Ранее в среду СМИ сообщили, что Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе.
Известия 11:52
Политика
Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев
В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.
Lenta.ru 09:40
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
Bimru.ru 09:10
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Врач назвала пять главных симптомов больного сердца. Один из них – одышка, возникающая при физической нагрузке.
MedikForum.ru 07:56
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в сердце у пациентов с COVID-19
Медики провели исследование сердца на телах 22 человек, ставших жертвами COVID-19 в медцентре при университете.
Актуальные Новости 05:04
Футбол
Названа зарплата Дзюбы в «Зените» по новому контракту
Lenta.ru 12:04
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41