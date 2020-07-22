Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

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