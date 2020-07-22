Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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с чего всё началось

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

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Что произошло за день: среда, 22 июля

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В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19
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Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ вчера в 10:31
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Общество

Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ

РИА Новости 04:41
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 21 июля в 17:18
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Общество

В Татарстане за сутки выявили 32 случая коронавируса

Общее число случаев заражения коронавирусом в Татарстане достигло 5341. За последние сутки в РТ выявлено 32 случая коронавируса.
Менделеевские новости 04:23
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Космос

Китай успешно запустил зонд для изучения Марса

Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
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Общество

По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica

Мойка78 вчера в 20:09
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Шоу-бизнес

Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
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Здоровье

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
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Происшествия

В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины

Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новости вчера в 16:48
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Авто

Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса

Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
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Авто

Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
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Общество

Больше 40% россиян испытывают нехватку денег до получения зарплаты

Крайне редко испытывают нехватку денег 39% россиян, еще 17% признались, что никогда не сталкивались с такой проблемой.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

На Украине подожгли дом борца с коррупцией

Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии

Известия 04:38
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Общество

Об угрозе одноразовых масок предупредили в Японии

Агентство привело слова дайверов с разных концов света, которые рассказали, что на побережье Японии уже плавают выброшенные одноразовые маски.
Live24 03:50
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Общество

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
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Футбол

Прядкин хочет расширения РПЛ до 18 команд

Глава РПЛ Сергей Прядкин хочет расширить лигу до 18 команд.
Спорт день за днем 01:30
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Политика

Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке

В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
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Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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