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Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.В источнике
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В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
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