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Известия
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.В источнике
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Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
LentaChel.ru

Туристам пообещали вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за туры по России

LentaChel.ruвчера в 04:45
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
ТАСС

Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

ТАССвчера в 07:19
Эхо Москвы

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвы18:05
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Газета.Ruвчера в 16:29
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«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

На Урале продолжается исход насельниц из Среднеуральского женского монастыря, захваченного в середине июля духовником обители, бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), сообщил религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в монастыре.
Интерфаксвчера в 09:28
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Гей-журнал проведет первую церемонию Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру

Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.
CyberSport.ruвчера в 14:42
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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости20:20
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Пригожин намерен подать в суд на Навального

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил главе "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному, который написал оскорбительный пост в адрес предпринимателя, и пообещал привлечь его к ответственности в суде.
Слово и Деловчера в 11:34
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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru21 июля в 07:29
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СМИ узнали о планах владельцев группы «Шоколадница» поделить активы

Владельцы группы компаний «Шоколадница», которая включает в себя сеть одноименных кафе, «Кофе Хаус», «Ваби Саби», точки KFC, Pizza Hut и Panda Express (развиваются по франшизе) и компанию ArenaFoodsCatering, собираются разделить активы.
РБК01:34
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