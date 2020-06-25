Экономика
Экономика сегодняМишустин: правительство выделит 270 млрд рублей на детские пособия
Правительство РФ направит 270 млрд рублей из бюджета на единовременные выплаты на детей до 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей
Вести.Ru25 июня в 14:39
Мишустин: кабмин примет решение по реализации мер из обращения Путина сегодня
Говорит Москва25 июня в 06:50
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Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
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Политика
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Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Кристина вновь попросила всех не беспокоить ее расспросами о разводе, и подтвердила, что не планирует давать интервью.
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости 14:11
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Происшествия
Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены.
Газета.Ru 19:13
Авто
Запреты на ввоз праворульных машин вводятся с 1 июля
Дальний Восток готовится к подорожанию японских праворульных автомобилей после ограничений на их ввоз, вступающих в силу с 1 июля 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:35
Футбол
РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»
Российская Премьер-Лига разъяснила причину, по которой "Ростовом" мог быть заявлен Хорен Байрамян на игру 24-го тура чемпионата против "Арсенала".
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Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
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Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
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Палата представителей проголосовала за создание в США 51-го штата
Палата представителей США поддержала законопроект, который предусматривает наделение столицы страны — Вашингтона — статусом отдельного штата.
Rusvesna.su 04:34
Наука
В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд
Японские исследователи создали метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний.
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Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Российский союз туриндустрии: Турцию откроют к концу июля
Первыми будут открыты страны СНГ. Об этом сообщил вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
Народные новости вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes
Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Технологии
В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков
Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
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Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
Наука
Возможность получать энергию из черных дыр в космосе доказали ученые
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Тестовая версия платформы не предназначена для простых пользователей и доступна только для специальной приставки ADT-3, выпущенной Google в прошлом году для разработчиков одновременно с запуском Android 10 для Android TV.
iXBT.com 25 июня в 11:58
Гаджеты
TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей
Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
RuNews24.ru 04:58