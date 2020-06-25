Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМишустин: правительство выделит 270 млрд рублей на детские пособия

Правительство РФ направит 270 млрд рублей из бюджета на единовременные выплаты на детей до 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 14:39

До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: кабмин примет решение по реализации мер из обращения Путина сегодня

Говорит Москва25 июня в 06:50

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52
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Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Кристина вновь попросила всех не беспокоить ее расспросами о разводе, и подтвердила, что не планирует давать интервью.
Bimru.ru 01:45
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Армия и оружие

Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости 14:11
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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Происшествия

Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены.
Газета.Ru 19:13
Авто

Запреты на ввоз праворульных машин вводятся с 1 июля

Дальний Восток готовится к подорожанию японских праворульных автомобилей после ограничений на их ввоз, вступающих в силу с 1 июля 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:35
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Футбол

РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»

Российская Премьер-Лига разъяснила причину, по которой "Ростовом" мог быть заявлен Хорен Байрамян на игру 24-го тура чемпионата против "Арсенала".
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Политика

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Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
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Игры

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
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Политика

Палата представителей проголосовала за создание в США 51-го штата

Палата представителей США поддержала законопроект, который предусматривает наделение столицы страны — Вашингтона — статусом отдельного штата.
Rusvesna.su 04:34
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Наука

В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд

Японские исследователи создали метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний.
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Путешествия

Российский союз туриндустрии: Турцию откроют к концу июля

Первыми будут открыты страны СНГ. Об этом сообщил вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
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Шоу-бизнес

Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes

Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

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Технологии

В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков

Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
Камчатское время 25 июня в 20:12
Армия и оружие

Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 из Астраханской области

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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
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Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
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Наука

Возможность получать энергию из черных дыр в космосе доказали ученые

Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе.
Live24 вчера в 05:53
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Интернет

Бета Android 11 пришла на Android TV-приставку для разработчиков

Тестовая версия платформы не предназначена для простых пользователей и доступна только для специальной приставки ADT-3, выпущенной Google в прошлом году для разработчиков одновременно с запуском Android 10 для Android TV.
iXBT.com 25 июня в 11:58
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TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей

Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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