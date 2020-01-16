Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня рассмотрит Госдума, заявил, что правительству РФ предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию нацпроектов.

Политика Путин назначил Мишустина председателем Правительства Глава государства внес в Госдуму предложение о кандидатуре главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра.

Политика Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Авто В РФ подорожали автомобили с пробегом На автомобили марки Lada в прошлом году пришлась почти одна четвертая рынка подержанных автомобилей (продажи упали на 3,4%, до 1,3 млн автомашин).

Музыка Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Наука «Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред» В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.

Политика Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.

Общество Греф рассказал о страхе россиян перед реформами Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

Футбол Агент Эриксена прилетел в Милан Мартин Шутс (агент футболиста) сегодня прилетел в Милан, чтобы лично проконтролировать завершение этой сделки.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.