Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов

Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня рассмотрит Госдума, заявил, что правительству РФ предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию нацпроектов.
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Мишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов

Мой Брянск07:53

Мишустин: правительству России предстоит форсировать реализацию нацпроектов

Радио Маяк07:26

Мишустин пообещал усилить работу правительства по нацпроектам

РЕН ТВ06:47

Михаил Мишустин намерен форсировать работу по нацпроектам

Псковское агентство информации06:38

Мишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов

РИА Новости06:36

Мишустин намерен форсировать работу правительства РФ по нацпроектам

Будущее России. Национальные проекты06:28
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Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

РБК 06:31
Политика

Путин назначил Мишустина председателем Правительства

Глава государства внес в Госдуму предложение о кандидатуре главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра.
Парламентская газета 08:22
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
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Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу

Как передает Deadline, Amazon Studios приняла решение прекратить разработку сериала «Темная башня», в основу которого должен был лечь одноименный цикл романов Стивена Кинга.
Popcornnews.ru 08:10
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
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В РФ подорожали автомобили с пробегом

На автомобили марки Lada в прошлом году пришлась почти одна четвертая рынка подержанных автомобилей (продажи упали на 3,4%, до 1,3 млн автомашин).
32CARS.ru 05:39
Музыка

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Гаджеты

Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE

Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о видеокарте Radeon RX 5600 XT. Сообщается, что там используется графический процессор Navi 10 XLE.
Игромания.ру 07:39
Наука

«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 13 января в 10:02
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Гаджеты

Intel надолго угодила в «ловушку крупных кристаллов»

Причины дефицита обсуждались не раз, и появление процессоров со всё более крупными кристаллами является одной из них.
3DNews 06:13
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
ТАСС 08:24
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
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Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Космос

«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
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Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
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Агент Эриксена прилетел в Милан

Мартин Шутс (агент футболиста) сегодня прилетел в Милан, чтобы лично проконтролировать завершение этой сделки.
Soccer.ru 08:14
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на десятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 04:28
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
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Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Известия вчера в 23:52
Футбол

Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Газета.Ru 01:51
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