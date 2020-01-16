Политика
РИА НовостиМишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов
Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня рассмотрит Госдума, заявил, что правительству РФ предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию нацпроектов.
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Мишустин намерен форсировать работу правительства РФ по нацпроектам
Будущее России. Национальные проекты06:28
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.