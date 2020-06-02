Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).

с чего всё началось

Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в день отправки президенту. Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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