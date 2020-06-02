Экономика
ВедомостиМишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в день отправки президенту. Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось
Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).Ведомостивчера в 19:36
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Команда исследователей смогла обнаружить и сфотографировать на дне Индийского океана глубоководного осьминога, который живет на глубине 7 тысяч метров.
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Российская газета вчера в 06:56
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Вести.Ru вчера в 07:57
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Игроки «Оренбурга» отказываются от снижения зарплат на 30 процентов
По информации источника, руководство «Оренбурга» предложило игрокам изменить условия контрактов и понизить заработную плату на 30 процентов, однако футболисты не готовы идти на уступки.
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Роспотребнадзор: «Петербург категорически не готов к снятию ограничений»
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