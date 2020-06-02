Экономика
ВедомостиМишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).
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Авто
Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины
Тарантас Ньюс 02:25
Общество
Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Политика
Украина посчитала необходимым привлечь жителей ДНР и ЛНР к переговорам
К переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо привлечь признанных представителей гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий.
Lenta.ru 05:27
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Политика
США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы
Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.
Газета.Ru 10:36
Гаджеты
Apple заблокировала украденные в США смартфоны
Компания не оставила ситуацию без внимания и заблокировала все украденные устройства.
Vevby.ru вчера в 18:59
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском вчера в 07:01
Экономика
СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
Финансы
В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля
Сильная поддержка задана текущим значением простой 200- дневной скользящей средней и равна 67 руб./долл.
Finam.Ru 10:35
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform вчера в 06:46
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня
RT на русском 10:31
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Космос
Найден вид световых колец вокруг стационарных черных дыр
Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.
Live24 05:05