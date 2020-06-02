Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Правительство будет восстанавливать экономику России с помощью цифровизации

Хайтек09:49

Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Ведомостивчера в 19:36

СМИ: восстановление российской экономики сократили на 700 миллиардов

Форпост Северо-Запад04:03

«Ничего не получится»: об антикризисном плане правительства

REGNUM03:03

Цифры красивые, а толку ноль – эксперт о плане восстановления экономики

Infox.ru04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Авто

Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины

Тарантас Ньюс 02:25
Общество

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
3
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
661
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
22
Происшествия

Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
113
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
3
Политика

Украина посчитала необходимым привлечь жителей ДНР и ЛНР к переговорам

К переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо привлечь признанных представителей гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий.
Lenta.ru 05:27
2
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
114
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
105
Политика

США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы

Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.
Газета.Ru 10:36
Гаджеты

Apple заблокировала украденные в США смартфоны

Компания не оставила ситуацию без внимания и заблокировала все украденные устройства.
Vevby.ru вчера в 18:59
13
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
171
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
19
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

RT на русском вчера в 07:01
22
Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
160
Авто

Citroen представил новый бюджетный седан C3L

Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
3
Финансы

В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля

Сильная поддержка задана текущим значением простой 200- дневной скользящей средней и равна 67 руб./долл.
Finam.Ru 10:35
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
231
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform вчера в 06:46
22
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
641
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
340
Общество

Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня

RT на русском 10:31
4
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
211
Единоборства

Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе

Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
413
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
9
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
194
Космос

Найден вид световых колец вокруг стационарных черных дыр

Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.
Live24 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное