Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
Читать в источнике
Комментировать3,1K

Подробнее о событии

Что произошло за день: вторник, 2 июня

Интерфаксвчера в 13:30

Путин одобрил план восстановления экономики России

RT на русскомвчера в 14:00

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новостивчера в 10:07

Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

ТАССвчера в 08:16

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Ведомостивчера в 08:14

Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики России с июля

РИАМОвчера в 08:14

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики

РБКвчера в 09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
1,5K
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
267
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
197
Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
50
Кино

Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен»

Актуальные Новости вчера в 04:49
Здоровье

В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков

За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал вчера в 08:24
12
Общество

Впавший в кому до эпидемии коронавируса москвич очнулся и испытал шок

Пролежавший несколько недель в коме после экстренной операции москвич очнулся и испытал шок из-за ситуации с коронавирусом в России.
Lenta.ru вчера в 23:32
24
Недвижимость

Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке

Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.
РБК 00:30
Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня вчера в 01:02
8
Наука

Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
5
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Вечерние Ведомости 01 июня в 03:23
636
Общество

Немецкий фотограф рассказал о магии россиян

Немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF заявил, что в России и россиянах есть какая-то магия.
Piter.tv 00:21
Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
52
Гаджеты

Раскрыты простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки

Пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы смартфона без подзарядки.
Lenta.ru 00:02
9
Экономика

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости вчера в 20:04
Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
6
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru вчера в 06:40
165
Армия и оружие

«Адмирал Касатонов» выпустил из своего «Пакета» первую антиторпеду

Военно-промышленный курьер вчера в 15:21
1
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ вчера в 05:24
21
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
307
Шоу-бизнес

Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена

Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru 01 июня в 12:53
Экономика

Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
4
Общество

В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
137
Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
1,8K
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
750
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета вчера в 12:57
29
Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
1,1K
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

BFM.ru вчера в 00:54
593
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное