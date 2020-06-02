Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Помощь по адресу Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном.
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Объем помощи похудел: как правительство будет возвращать экономику к росту

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Происшествия

Уволены обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ

Из спецслужб уволены семеро обвиняемых в разбойном нападении сотрудников «Альфы» и «Вымпела» ФСБ России, сообщил источник в силовых структурах.
Взгляд.ру вчера в 14:36
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Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

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Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Здоровье

Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитных костюмов

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.
Коммерсантъ 01:38
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Автоспорт

«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020

Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
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Ильзат Ахметов перенес операцию на плече

ODDS.ru вчера в 13:31
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
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Музыка

Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
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Голосовой ассистент «Алиса» научился рисовать картины

«Алиса» знает всегда, какую картину нужно предложить пользователю.
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс вчера в 08:49
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Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм.
Газета.Ru 01:35
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Общество

В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
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В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

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Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
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Общество

Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют

Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
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Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса Министерство обороны России из различных подразделений по всей стране отобрало 50 военнослужащих, включая 5 женщин.
Инфорос вчера в 02:03
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
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Культура

Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
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Общество

В кораблях Маска нашли заимствование у России

"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
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Общество

В Кузбассе вновь выросло число больных коронавирусом

В оперативном штабе добавили, что за сутки в Кемеровской области 3 человека вылечились от коронавируса (все – в Новокузнецке).
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Общество

Немецкий фотограф рассказал о магии россиян

В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
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Энергетика

Москва победила Саудовскую Аравию: цена на нефть вернулась на бездефицитный уровень

Есть и еще один положительный момент для России. Цена на нефть имеет тенденцию к укреплению.
Территория новостей вчера в 13:35
Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
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ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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