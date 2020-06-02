Экономика
ВедомостиМишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).
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Политика
Климкин предупредил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение вопроса о поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об "освобождении" полуострова.
РЕН ТВ 19:57
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Брат Нурмагомедова рассказал об улучшении состояния отца Хабиба
Двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов рассказал об улучшении состояния отца спортсмена.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 04:17
Гаджеты
Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S
По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно.
NewInform 06:38
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Политика
Белый дом признал проблему расизма в США
Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
Lenta.ru 19:47
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Газета.Ru 19:59
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Космос
В России отложили все июньские космические пуски
Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
Общество
С 3 июня в Подмосковье заработают салоны красоты, сауны и солярии
BFM.ru вчера в 15:57
Армия и оружие
Командование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму
Как сообщает командование, появление в небе над Черным морем двух американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer обусловлено отработкой ударов ракетами большой дальности, предназначенными для поражения морских целей.
Shraibikus News 05:35
Происшествия
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
Происшествия
На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Политика
В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Все нюансы, связанные с приглашением Президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:11
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
Сахалинского военнослужащего лишили поддельных прав
Военнослужащего лишили прав, 14 января 2020 года он пошел сдавать документы инспектору ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.
АСТВ 19:22
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных
Дожди в столичном регионе сохранятся до конца недели, но в выходные они будут кратковременными.
Российская газета 19:12
Гаджеты
Мировые продажи смартфонов в первом квартале упали на 20%
Лидером рынка осталась Samsung, хотя ее доля чуть снизилась — с 19,1% до 18,5%, а в целом продажи смартфонов компании упали на 22,7%, до 55,3 млн.
Коммерсантъ 10:52
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Общество
Ограничения в сфере торговли продлили до 7 июня в Чите
Особый режим торговли, предусматривающий ограничения в сфере реализации непродовольственных товаров, будет продлён в Чите до 7 июня.
Zabnews.ru 12:04
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05