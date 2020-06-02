Экономика
Газета.RuМишустин назвал этапы восстановления российской экономики
Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
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Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики
Эхо Москвы31 мая в 19:09
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Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
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Здоровье
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Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, скончался девятнадцатый пациент, у которого была тяжелая форма заболевания, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
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В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
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МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
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Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
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Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
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Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
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СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
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Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Супруг певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихи, которые явно говорят о тяжелом душевном состоянии медийной персоны.
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В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
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В Саратове со дна Волги поднимают затонувший более 40 лет назад буксир
Саратов, 2 июня 2020, 15:43 — REGNUM В Саратове во время строительства пляжа на дне Волги обнаружили затонувший однопалубный буксир «Академик Чебышев», который решили поднят на поверхность, сообщает регион64.
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Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
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