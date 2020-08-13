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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Михаил Мишустин в четверг прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.
РИА Новости02:56
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Газета.Ru

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Газета.Ru05:25
РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

РИА Новости02:56
Российская газета

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Российская газета04:20
Московский Комсомолец

Мишустин подколол Силуанова отсутствием инвестиций на Дальнем Востоке

Московский Комсомолец03:33
РБК

Мишустин пошутил над Силуановым фразой «министр видит инвестиции?»

РБК04:47
Царьград

Мишустин дважды подколол Силуанова на Чукотке: на видео попали оба «скетча»

Царьград03:44
URA.Ru

Мишустин предложил министрам Силуанову и Мурашко проверить зрение

URA.Ru23:59

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11
3DNews02:26

Суперфлагман Xiaomi Mi 10 Ultra смели с прилавков

Представлен суперфлагман Xiaomi Mi 10 Ultra 11 августа компания Xiaomi провела пресс-конференцию, посвященную своему 10-летию, на которой были анонсированы сразу несколько интересных новинок, включая флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, также известный под названием Xiaomi Mi 10 Ultra.
iXBT.com03:07
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM11 августа в 01:08
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

Казань, 13 августа 2020, 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия.
REGNUM04:35
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