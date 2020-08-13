Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости". Председатель правительства поинтересовался, все ли члены делегации хорошо видят.В источнике
С чего всё началось
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.
РИА Новости02:56
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