Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости". Председатель правительства поинтересовался, все ли члены делегации хорошо видят.