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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости". Председатель правительства поинтересовался, все ли члены делегации хорошо видят.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.
РИА Новости02:56
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РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

РИА Новости02:56
Российская газета

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Российская газета04:20
Московский Комсомолец

Мишустин подколол Силуанова отсутствием инвестиций на Дальнем Востоке

Московский Комсомолец03:33
РБК

Мишустин пошутил над Силуановым фразой «министр видит инвестиции?»

РБК04:47
Царьград

Мишустин дважды подколол Силуанова на Чукотке: на видео попали оба «скетча»

Царьград03:44
НТВ

«Видит инвестиции?»: Мишустин на Чукотке предложил министрам проверить зрение

НТВ02:18
URA.Ru

Мишустин предложил министрам Силуанову и Мурашко проверить зрение

URA.Ru23:59

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
4

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Власти Башкирии прокомментировали высказывание чиновницы о безработных

Напомним, замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина во время оперативного совещания с мэром заявила, что пособия по безработице большие, из-за чего жители, состоящие на учете, не хотят идти работать.
Горобзор.ру00:58
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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