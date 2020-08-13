Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.В источнике
С чего всё началось
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.
РИА Новости02:56
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