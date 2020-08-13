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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.
РИА Новости02:56
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Газета.Ru

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Газета.Ru05:25
Царьград

Мишустин дважды подколол Силуанова на Чукотке: на видео попали оба «скетча»

Царьград03:44
Российская газета

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Российская газета04:20
Московский Комсомолец

Мишустин подколол Силуанова отсутствием инвестиций на Дальнем Востоке

Московский Комсомолец03:33
РИА Новости

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

РИА Новости02:56
РБК

Мишустин пошутил над Силуановым фразой «министр видит инвестиции?»

РБК04:47
URA.Ru

Мишустин предложил министрам Силуанову и Мурашко проверить зрение

URA.Ru23:59

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебск Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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