Коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил о мерах по борьбе с распространением китайского коронавируса в стране. Было отмечено, что необходимо отнестись к этому с пониманием, оберегать друг друга и заботиться о своем здоровье.
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Мишустин поручил срочно подготовить план мер в связи с коронавирусом

Российская газета06:17

План первоочередных действий из-за коронавируса подготовят в России

Телеканал 360°05:16

Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

ТАСС03:32

Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики

Известия04:06

Российскую экономику поддержат на фоне коронавируса

Lenta.ru04:01

Мишустин призвал чиновников максимально помогать бизнесу

Интерфакс03:50

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

РИА Новости05:12
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Гречкой запаслись онлайн. Коронавирус спровоцировал ажиотажный спрос на доставку продуктов

«За последнюю неделю, а особенно выходные, спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос в 3–4 раза», — рассказал «Фонтанке» глава сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.
Фонтанка.Ру 11:57
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Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
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ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25 процента

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую процентную ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 17:52
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Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
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Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН вчера в 03:39
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Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы

В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссии и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
РИА Новости 12:54
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Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
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Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Lenta.ru 12:34
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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
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The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

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Общество

В Перми вузы переходят на дистанционное обучение

Пермь, 16 марта 2020, 12:21 — REGNUM В Перми вузы начинают переводить студентов на дистанционную форму обучения.
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Политика

Власти рассматривают возможность закрытия границ

Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
Коммерсантъ 12:11
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Крикунов пошутил, что надо выгнать «Барыс» и «Йокерит» из КХЛ

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Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
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Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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В США признали беспомощность дрона MQ-9 Reaper в войне с Россией

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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

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Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 02:41
Общество

«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России

На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Российская газета 02:14
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Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
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Школы Калужской области закрыты на досрочные каникулы

С целью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, в Калужской области вводятся для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта 2020 года, — сообщает министерство образования и науки Калужской области.
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Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
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Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

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Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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