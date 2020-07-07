Экономика
Deita.ruМишустин предложил новые меры поддержки бизнеса
Как отметил Мишустин, тем, кто оказался не готов к таким изменениям, правительство предложило воспользоваться переходным налоговым режимом. Таким образом, со следующего года предприниматели смогут снова платить 6% или 15% в зависимости от объекта налогообложения.
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Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
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Общество
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"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
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Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
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В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
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Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
Экономика
Власти Еврейской АО приостановили действие договора с инвестором из Китая
Биробиджан, 10 июля 2020, 04:15 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приостановили действие договора на аренду земельного участка с инвестором из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 21:15
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Политика
Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
Общество
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Газета.Ru 13:30
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Транспорт
В московском метро снизят оплату за проезд на 50% на фиолетовой линии
Власти Москвы делают очередной шаг - в сентябре этого года запустят эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской линии метро вне часа пик.
Комсомольская правда 13:00
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
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Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Кино
Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма
Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Футбол
ФК «Уфа» победил «Ростов» со счетом 2:1
Футбольный клуб «Уфа» со счетом 2:1 победил «Ростов» в выездном матче 27-го тура российской премьер-лиги.
Башинформ вчера в 16:07
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
МонаВиста 07 июля в 12:48
Политика
Италия из-за коронавируса запрещает въезд и транзит из 13 стран мира
Рим, 9 июля 2020, 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.
REGNUM 15:40
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Как отмечает актриса, она испытывает гордость за то, что станет первой чернокожей актрисой, которой удалось получить роль легендарного персонажа из серии комиксов.
CT news 07:20