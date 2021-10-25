Ранее появлялась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» по рекомендациям Криштиану Роналду связывалось с Зинедином Зиданом касательно возможного приглашения специалиста на пост главного тренера.
Военный патруль ВС России подвергся нападению со стороны незаконных вооруженных формирований незадолго после попытки российских миротворцев примирить правительственные силы и боевиков в Сирийской Арабской Республике.
Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное.