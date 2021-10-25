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Мишустин предложил обдумать меры поддержки производителей и стабилизации цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать, какие еще шаги стоит предпринять для поддержки производителей и стабилизации цен на продукты питания.
РИА Новости
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, введенный механизм долгосрочных демпферов, который охватил основные виды зерновых культур, эффективен.
Центральная Служба Новостей
Минсельхоз предложил новые меры – субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство, на расширение производства, и строительство хранилищ, льготы на транспортировку.
Smotrim.ru
Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России.
РИА Новости

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Мишустин предложил обсудить новые шаги для поддержки АПК и стабилизации цен на продукты
ТАСС12:02
Мишустин предложил обсудить шаги для поддержки АПК и стабилизации цен
Российская газета11:49
Мишустин предложил обдумать меры поддержки производителей и стабилизации цен на продукты
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Мишустин: необходимо разработать новые меры сдерживания цен
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Мишустин предложил разработать новые меры по стабилизации цен на продукты
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Мишустин предложил правительству обсудить стабилизацию цен на продукты
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