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Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 сентября предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в 15%.В источнике
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Комсомольская правда

На богатых и небогатых рассчитайсь! Мишустин предложил публично обсудить, какие виды доходов попадут под ставку НДФЛ в 15%

Комсомольская правда07:25
Известия

Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%

Известия06:36
РИА Новости

Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин

РИА Новости06:30
Российская газета

Мишустин предложил обсудить, какие доходы должны попадать под НДФЛ в 15%

Российская газета06:30
Вести.Ru

Мишустин предложил обсудить, кого облагать повышенным налогом

Вести.Ru06:29
REGNUM

Мишустин предложил обсудить, на какие доходы повысить ставку НДФЛ

REGNUM06:24
ТАСС

Мишустин предложил публично обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в размере 15%

ТАСС06:06

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Ведомости07:52
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM06:27
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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За последние полгода гриппом или ОРВИ переболели 17% россиян

Социологи отметили, что больше половины респондентов (55%) практически никогда не страдают этими недугами, либо сталкиваются с такими заболеваниями не более одного раза в год, 39% участников опроса болеют гриппом или ОРВИ не более двух раз в год.
Интерфакс - Россия07:55

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Техноблогеры показали, как GeForce RTX 3090 справляется с разрешением 8K в играх

Известные видеоблогеры Маркис Браунли (Marques Brownlee) и Лайнус Себастьян (Linus Tech Tips), у каждого из которых около 12 миллионов подписчиков на YouTube, опубликовали видеоролики с демонстрацией игрового процесса в разрешении 8K гонок Forza Horizon 4 и шутера-метроидвании Control на ещё не выпущенной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090.
3DNews04:46
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