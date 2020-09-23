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Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 сентября предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в 15%.В источнике
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Комсомольская правда

На богатых и небогатых рассчитайсь! Мишустин предложил публично обсудить, какие виды доходов попадут под ставку НДФЛ в 15%

Комсомольская правда07:25
Известия

Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%

Известия06:36
REGNUM

Мишустин предложил обсудить, на какие доходы повысить ставку НДФЛ

REGNUM06:24
Российская газета

Мишустин предложил обсудить, какие доходы должны попадать под НДФЛ в 15%

Российская газета06:30
Вести.Ru

Мишустин предложил обсудить, кого облагать повышенным налогом

Вести.Ru06:29
РИА Новости

Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин

РИА Новости06:30
ТАСС

Мишустин предложил публично обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в размере 15%

ТАСС06:06

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

Вакцина Следите за развитием событий в трансляции: "Открытие осенней сессии Совфеда РФ: Путин, Белоусов, Матвиенко — трансляция" "Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", — сказал Путин.
REGNUM07:19

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Коммерсантъ06:34
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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