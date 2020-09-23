Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 сентября предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в 15%.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

На богатых и небогатых рассчитайсь! Мишустин предложил публично обсудить, какие виды доходов попадут под ставку НДФЛ в 15%

Комсомольская правда07:25
Известия

Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%

Известия06:36
ТАСС

Мишустин предложил публично обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в размере 15%

ТАСС06:06
Российская газета

Мишустин предложил обсудить, какие доходы должны попадать под НДФЛ в 15%

Российская газета06:30
Вести.Ru

Мишустин предложил обсудить, кого облагать повышенным налогом

Вести.Ru06:29
REGNUM

Мишустин предложил обсудить, на какие доходы повысить ставку НДФЛ

REGNUM06:24
РИА Новости

Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин

РИА Новости06:30

В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
263

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

«Лукашенко стал нелегитимным главой государства». Бывший белорусский дипломат, один из лидеров КС оппозиции Белоруссии Павел Латушко

Дипломат со снятым указом Лукашенко дипломатическим статусом заявил, что прошедшая церемония стала фактическим признанием фальсификации на выборах.
Фонтанка.Ру07:37