Мишустин предложил обсудить, с каких видов доходов взимать НДФЛ в 15%
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 сентября предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в 15%.В источнике
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