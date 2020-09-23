Жульничают с пробегом более половины перепродавцов ТС

Продавцы автомобилей в онлайне, предлагают в карточке ТС публиковать его VIN-номер, фото ПТС и отчет Автотеки, где самая полная в России независимая база данных по истории эксплуатации ТС.