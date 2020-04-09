Экономика
ИА Красная ВеснаМишустин предложил ограничить неустойку за невозврат кредитов
Размер неустойки за невозврат кредитов не должен превышать 20%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 9 апреля на заседании правительства.
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Спорт
Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Происшествия
Коронавирус подозревают у двоих жителей Саяногорска
В Саяногорске госпитализированы мужчина и женщина с подозрением на коронавирус. Предварительные тесты дали положительный результат.
Политика
Сенат США потребовал отчета у ВОЗ о борьбе с коронавирусом
Как сообщает газета Politico, американский сенатор-республиканец от штата Индиана Тодд Янг вызвал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США для дачи показаний о действиях ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля
Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Энергетика
Россия выразила готовность сократить добычу нефти на 14%
9 апреля состоится заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.
Политика
Трамп заявил о выходе США на пик распространения коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Игры
Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord
Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Общество
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для борьбы с коронавирусом.
Наука
Магнитная стимуляция мозга поборола депрессию у 90% пациентов
Речь идёт об интенсивной магнитной стимуляции, нацеленной точно на нужную зону головного мозга.
Энергетика
Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.
Происшествия
В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов
Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Здоровье
Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани
Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.