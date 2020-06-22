Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
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Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

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Вести.Ru03:35
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