Экономика
Вести.RuМишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы
Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
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с чего всё началось
Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомостивчера в 18:03
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Российская газета 04:45
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
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Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
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Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform 13:55
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«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Экономика
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Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — отказался выкупать у Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ, доли в «Агро-регионе», реализующем проект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов.
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Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети
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На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Политика
В США позитивно оценили первый тур переговоров с Россией в Вене
В Соединенных Штатах позитивно оценили первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене.
Газета.Ru 18:11
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ
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Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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Общество
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
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Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
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Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17
Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году.
Известия 13:02
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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«Я с Таней!» Евсеев показал фото с супругой
44-летний российский специалист показал подписчикам фото с женой Татьяной.
Спорт-Экспресс 12:38
Футбол
«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт
Как сообщается, туринский клуб предложил бразильцу пятилетний контракт с окладом в 5,2 млн евро в год, что существенно превышает его заработную плату в "Барселоне" (3,2 млн евро в год).
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