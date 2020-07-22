Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

Известиявчера в 04:15

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБКвчера в 06:35

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ТАССвчера в 04:29

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Российская газетавчера в 04:15

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:57

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новостивчера в 04:07
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Общество

Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС

Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.
Известия вчера в 23:35
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Кузбассовцам рассказали об опасности жевательной резинки для детей

Наряду со стоматологическими проблемами от частого использования жвачки у ребёнка может начать болеть желудок, так как в процессе постоянно вырабатывается желудочный сок.
Газета Кемерова 20 июля в 22:40
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 20 июля в 05:33
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия 01:42
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Здоровье

В Заксобрании Приангарья усомнились в статистике заразившихся коронавирусом в регионе

Как сообщил в среду на совещании в областном парламенте спикер заксобрания Александр Ведерников, включение в статистику бессимптомных заразившихся может сдерживать снятие ограничительных мер.
ТАСС вчера в 07:32
Происшествия

В Дагестане арестовали банду, похитившую из госбюджета 78 млн рублей

Подозреваемые в особо крупном хищении подавали в судебные органы республики сфальсифицированные иски, требующие компенсации лицам, отбывшим незаконное уголовное наказание.
Городской ревизор вчера в 03:30
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
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Происшествия

Восемь членов ореховской ОПГ пойдут под суд в Подмосковье

ТАСС 21 июля в 11:16
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Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия вчера в 04:04
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Хоккей

Орлов дал совет Алексееву перед возобновлением сезона НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов дал совет соотечественнику и партнёру по команде Александру Алексееву, который присоединился к тренировочному сбору перед возобновлением сезона НХЛ.
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Шоу-бизнес

Надежда Ангарская похвасталась результатом похудения на 100 кг

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась поклонникам, что ее подопечные смогли избавиться от лишних килограммов.
VSE42.RU 01:39
Общество

Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК вчера в 11:46
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Происшествия

Лесной пожар не представляет угрозы для нефтебазы села Хонуу в Якутии

Лесной пожар, который находится в километре от нефтебазы села Хонуу в Момском районе перестал представлять угрозу, передает телеканал «Якутия 24».
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Футбол

Подруга Роналду выложила новое фото. Его оценил Кокорин

В 30 матчах чемпионата Италии Роналду забил 30 мячей и сделал пять результативных передач.
Чемпионат 02:42
Общество

Россиянам могут начать выплачивать 10 тысяч рублей на детей ежемесячно

Представители фракции Справедливая Россия предложили ввести ежемесячные выплаты для семей в размере 10 тыс. на одного ребенка до 18 лет.
iReactor 01:17
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Политика

Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске

Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии 20 июля в 03:43
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Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
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Футбол

Названа дата начала сезона для саратовского ФК «Сокол»

Первый тур группы "3" ПФЛ, в которой будут играть футболисты "Сокола" (Саратов), пройдет 9 августа.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:06
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
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Армия и оружие

В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа

В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Общество

McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5

Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5 (кроме супермаркетов ритейлер также управляет магазинами "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетами "Карусель").
Интерфакс 03:10
Политика

Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

Вечерняя Москва 20 июля в 15:54
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Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
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Общество

В Екатеринбурге полиция задержала оппозиционера Крашенинникова

В Екатеринбурге оппозиционера Федора Крашенинникова задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
URA.Ru 03:16
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Российский лидер Владимир Путин принял участие в праздничной церемонии закладки универсальных десантных кораблей, так называемых вертолетоносцев, находящихся на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
News-24.ru 21 июля в 07:00
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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