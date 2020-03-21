Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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с чего всё началось

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Интерфакс06:07

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Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса

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Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

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На пути лавины оказались два человека на сноубайках.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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