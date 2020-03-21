Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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с чего всё началось

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Интерфакс06:07

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Мишустин предостерёг предприятия от увольнений на фоне COVID-19

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Коммерсантъ06:14

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Мишустин пообещал следить за ситуацией на рынке труда на фоне COVID-19

РИА Новости07:43

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Интерфакс06:07
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Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
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Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины

Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
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Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
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В Петербурге могут закрыть фитнес-центры из-за коронавируса

В Петербурге обсудили закрытие фитнес-клубов и заведений общественного питания из-за пандемии коронавируса.
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Емельяненко пообещал «лупануть» Минеева и Исмаилова

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Около двух тысяч российских туристов застряли в Египте

Около двух тысяч россиян не могут покинуть Египет из-за отсутствия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.
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Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

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Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года.
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За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Наука

Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли

Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
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Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
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В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
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В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
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Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
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Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

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В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
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В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
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Москвич убил жену и ее родителей

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Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Lenta.ru 06:56
Общество

Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

По предположениям медиков, ситуации выглядит подобным образом из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится еще на ранней стадии.
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Бекмамбетов переснял «Иван Васильевич меняет профессию» с Киркоровым

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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