Коронавирус
ИнтерфаксМишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.Интерфакс06:07
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