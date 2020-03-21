Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.

с чего всё началось

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

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