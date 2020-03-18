Коронавирус
ДождьМишустин предписал внести законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию до 1 апреля 2020 года внести законопроект о возможности ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте российского правительства.
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Мишустин рекомендовал не инициировать банкротства за долги перед бюджетами до 1 мая
Говорит Москвавчера в 07:26
Мишустин поручил не инициировать банкротства за долги перед бюджетами и банками
Ведомостивчера в 07:25
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
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Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
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В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
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Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Общество
Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
Политика
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Общество
Продукцию для торговых сетей России завозят круглосуточно
В связи с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить необходимые процедуры поставок внутри страны и из-за границы.
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Спорт
Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Политика
Голосование по Конституции могут провести на дому
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка.
Культура
Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» выйдет на телевидении
Пятый сезон сериала «Полицейский с Рублёвки», ранее опубликованный на платформе PREMIER, будет показан по телевидению.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Кино
Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»
Происшествия
Замминистра по ЧС Татарстана задержан по подозрению в коррупции
Здоровье
СГМУ и Сеченовский университет реализуют уникальный совместный проект
Вчера, 18 марта, в Саратовском медицинском университете состоялась первая научно-практическая встреча в рамках реализации нового уникального проекта.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Происшествия
На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей
Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Наука
Почему коронавирус тяжело переносят не только старики
Немало историй о людях моложе 50 лет, тяжело переносящих болезнь, обсуждается в социальных сетях.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.