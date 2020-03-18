Коронавирус

ДождьДождьМишустин предписал внести законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию до 1 апреля 2020 года внести законопроект о возможности ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте российского правительства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мишустин: Внеплановые проверки бизнеса в России до 1-го мая будут проводиться только в исключительных случаях

Эхо Москвывчера в 07:32

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

РИА Новостивчера в 08:02

МЭР к апрелю внесет законопроект о моратории на банкротство туристических и авиакомпаний

ТАССвчера в 07:43

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

RT на русскомвчера в 09:22

Мишустин рекомендовал не инициировать банкротства за долги перед бюджетами до 1 мая

Говорит Москвавчера в 07:26

Мишустин поручил не инициировать банкротства за долги перед бюджетами и банками

Ведомостивчера в 07:25

Властям РФ рекомендовано до 1 мая не инициировать банкротства за долги перед бюджетами

ПРАЙМвчера в 07:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
Пенза-взгляд вчера в 12:53
Игры

Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
CyberSport.ru вчера в 18:11
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
РЕН ТВ 01:48
Политика

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Политика Сегодня вчера в 10:58
Общество

Продукцию для торговых сетей России завозят круглосуточно

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить необходимые процедуры поставок внутри страны и из-за границы.
Live24 01:23
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Спорт

Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР

По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Pravda.Ru вчера в 07:47
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Политика

Голосование по Конституции могут провести на дому

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка.
Вести.Ru вчера в 13:51
Культура

Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» выйдет на телевидении

Пятый сезон сериала «Полицейский с Рублёвки», ранее опубликованный на платформе PREMIER, будет показан по телевидению.
RT на русском вчера в 09:00
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Интерфакс вчера в 16:42
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Кино

Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»

Телепрограмма вчера в 10:13
Происшествия

Замминистра по ЧС Татарстана задержан по подозрению в коррупции

ТАСС 17 марта в 12:46
Здоровье

СГМУ и Сеченовский университет реализуют уникальный совместный проект

Вчера, 18 марта, в Саратовском медицинском университете состоялась первая научно-практическая встреча в рамках реализации нового уникального проекта.
Взгляд-инфо 01:52
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Происшествия

На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей

Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
REGNUM 01:51
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Наука

Почему коронавирус тяжело переносят не только старики

Немало историй о людях моложе 50 лет, тяжело переносящих болезнь, обсуждается в социальных сетях.
Популярная механика 00:00
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна вчера в 09:27
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное