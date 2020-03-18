Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию до 1 апреля 2020 года внести законопроект о возможности ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте российского правительства.

Мишустин предписал внести законопроект о моратории на банкротство

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