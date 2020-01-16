Политика
РБКМишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу.
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Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу.
— Михаил Мишустин, российский экономистТАСС 06:13
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