Политика
КоммерсантъМишустин представил Путину план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России. По словам премьера, на реализацию плана за два года потребуется около 5 трлн руб. Президент сказал, что к реализации плана нужно приступить с начала июля.
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Футбол
FIFA запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков
Санкции связаны с тем, что «Рубин» не выплатил словенской «Олимпии» неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского футболиста Филипа Уремовича.
Говорит Москва 07:53
Общество
YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции
Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ 08:45
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Политика
Польские СМИ подняли вопрос о будущем страны без США
Последние новости из Америки заставляют задуматься о том, стоит ли Польше по-прежнему связывать свое будущее и безопасность с лидерством США, пишет 4 июня польское ежедневное издание Rzeczpospolita.
ИА Красная Весна 05:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Технологии
Аналитики раскрыли популярность устаревшей Windows 7
Объявленная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой (ОС) для компьютеров.
Piter.tv 09:44
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Общество
В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах
На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.
Интерфакс 06:59
Общество
Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 07:41
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Российская газета 03:16
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Здоровье
В Череповце показали, чем кормят пациентов коронавирусного госпиталя
Сегодня компания, поставляющая еду в череповецкий моногоспиталь и ряд других медицинских учреждений региона, рассказала, чем кормят пациентов.
Gorodche.ru 09:28
Происшествия
Момент массового ДТП на Московском шоссе попал на видео
Телекомпания опубликовала видео с моментом ДТП с участием шести автомобилей на Московском шоссе в Рязани.
YA62.ru 10:06
Экономика
Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon
Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к сделке.
РБК 10:00
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Происшествия
Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Энергетика
Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок
Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.
ТАСС 09:19
Общество
Акции «Норникеля» на Мосбирже падали на 6%
Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:40 мск замедлили снижение и торговались на уровне 21 тыс. 30 руб. за акцию, что на 3,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 03:59
Общество
МЧС проверит систему оповещения по всей стране
МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
Авто
Bosch сохраняет приверженность локальному рынку
По итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил 1,2 миллиарда евро (86 млрд рублей), снизившись на 2% (в рублевом выражении – на 5%).
АвтоБизнесРевю 09:45
Политика
Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии
Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить.
Национальная служба новостей 08:45
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Кино
Объявлены фильмы, вошедшие в программу 73-го Каннского кинофестиваля
Программа была оглашена вечером 3 июня Пьером Лескюром в пустом кинозале Дворца фестивалей.
Деловое.ТВ вчера в 15:41
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51