Политика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин представил Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России. По словам премьера, на реализацию плана за два года потребуется около 5 трлн руб. Президент сказал, что к реализации плана нужно приступить с начала июля.
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