Коронавирус
RT на русскомМишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов.
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Правительство России сегодня должно обнародовать план по восстановлению экономики
Эхо Москвы31 мая в 19:09
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Политика
Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
News.ru 08:07
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Политика
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Политика
МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна вчера в 08:36
Экономика
В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели
Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Общество
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве
Российская газета 06:18
Космос
Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования
Аномалии в характере вращения более чем 200 тыс. галактик показали, что в первые эпохи своего существования Вселенная вращалась.
ТАСС вчера в 13:26
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Наука
«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом», Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отказался выплачивать приставам 1,5 млн рублей
Отец певицы Жанны Фриске Владимир настаивает на уменьшении суммы, которую он должен выплатить судебным приставам по делу «Русфонда».
Popcornnews.ru 07:40
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости 31 мая в 20:53
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe 31 мая в 23:31
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета вчера в 09:33
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20