Политика
КоммерсантъМишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС). На встрече он поблагодарил коллектив и фактически представил ему нового главу службы Даниила Егорова.
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Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач.
— Михаил Мишустин, российский экономистТАСС 12:45
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Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Общество
Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии
Ранее оппозиционное издание "Новая газета" выпустила материал о том, что две российские нефтедобывающие компании "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Хоккей
Бучневич может покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может сменить команду. Об этом сообщает New York Post.
Игры
Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Политика
Козак не поедет на экономический форум в Давосе
Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак не будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил RNS официальный представитель Козака Илья Джус.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Здоровье
Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку
Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
Наука
Названы неинфекционные заболевания, которые могут быть заразными
Стало известно, что ряд заболеваний, которые на протяжении длительного периода времени считались неинфекционными, могут быть все же заразными.
Экономика
Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США
Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Политика
Россия поставила Турции более 120 ракет для С-400
Вместе с комплексом С-400 «Триумф» российская сторона передала турецким военным более 120 зенитных управляемых ракет.
Политика
Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате
В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.
Космос
Ученые обнаружили место зарождения магнитных бурь
Учёные проанализировали данные NASA и обнаружили место зарождения магнитных бурь.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни
Политика
Мишустин не докладывал Путину о составе правительства
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин пока не представил лидеру РФ Владимиру Путину структуру и состав нового кабинета министров.
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Футбол
Тренерский штаб ЦСКА отменил тренировку из-за погодных условий
Тренерский штаб ЦСКА отменил вечернюю тренировку команды на сборе из-за погодных условий.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Армия и оружие
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности
Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России
Корейская компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака Palisade для большого кроссовера, который дебютирует в России во второй половине 2020 года.