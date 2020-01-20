Политика
КоммерсантъМишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС). На встрече он поблагодарил коллектив и фактически представил ему нового главу службы Даниила Егорова.
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Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач.
— Михаил Мишустин, российский экономистТАСС 12:45
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поздравил нового главу ведомства Даниила Егорова с назначением, сообщает пресс-служба ФНС.Известия14:30
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