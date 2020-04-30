с чего всё началось

Сегодня, 30 апреля, на совещания правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в связи с пандемией. Одной из новых форм поддержки станет выделение Фонду развития промышленности 15 млрд рублей.

Армия и оружие Воля к жизни: в сирийском Идлибе началось восстановление инфраструктуры Восстановление разрушенной террористами инфраструктуры начали сирийские власти в провинции Идлиб, 2 мая сообщает агентство SANA.

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1,7K

Авто Сеть удивила «заряженная» версия Toyota Land Cruiser 80 В Сети появились снимки версии Land Cruiser 80 от Toyota, которая была подвержена апгрейду.

Политика МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 10

Экономика Из-за действий ЦБ в Азербайджане назревает банковский кризис Баку, 3 мая 2020, 00:19 — REGNUM Действия Центрального банка Азербайджана могут привести к тяжелым последствиям для экономики этой закавказской страны.

Шоу-бизнес Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева. 23

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 3,9K

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 10

Происшествия Россиян предупредили. В опасности каждый владелец банковского счета Подставной сотрудник Сбербанка сообщает своей жертве, что его счет находится в опасности из-за попытки хакерской атаки, и карту или счет необходимо заблокировать и предпринять ряд действий, чтобы вернуть денежные средства, якобы списанные хакерами. 4

Политика США испытают 14 вакцин от коронавируса Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 479

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 6

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний. 70

Экономика В Пенсионном фонде Карелии рассказали о нововведениях 2020 года Если в 2019 году все основные изменения в пенсионном законодательстве касались возраста выхода на пенсию и появления новой категории «предпенсионеров», то в 2020 году речь уже идет не только об индексации выплат, но и о маткапитале и электронной трудовой книжке. 1

Экономика В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года.

Общество Лукашенко не проходил тест на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. 118

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,4K

Общество Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.