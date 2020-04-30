Экономика
Евразия DailyМишустин представил новые меры поддержки населения и бизнеса
Сегодня, 30 апреля, на совещания правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в связи с пандемией. Одной из новых форм поддержки станет выделение Фонду развития промышленности 15 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04
Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
Московский Комсомолец30 апреля в 06:06
Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Армия и оружие
Воля к жизни: в сирийском Идлибе началось восстановление инфраструктуры
Восстановление разрушенной террористами инфраструктуры начали сирийские власти в провинции Идлиб, 2 мая сообщает агентство SANA.
ИА Красная Весна 18:07
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Авто
Сеть удивила «заряженная» версия Toyota Land Cruiser 80
В Сети появились снимки версии Land Cruiser 80 от Toyota, которая была подвержена апгрейду.
Car.ru 30 апреля в 04:39
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Кино
Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
РИА Новости 30 апреля в 10:19
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
Экономика
Из-за действий ЦБ в Азербайджане назревает банковский кризис
Баку, 3 мая 2020, 00:19 — REGNUM Действия Центрального банка Азербайджана могут привести к тяжелым последствиям для экономики этой закавказской страны.
REGNUM 17:19
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Россиян предупредили. В опасности каждый владелец банковского счета
Подставной сотрудник Сбербанка сообщает своей жертве, что его счет находится в опасности из-за попытки хакерской атаки, и карту или счет необходимо заблокировать и предпринять ряд действий, чтобы вернуть денежные средства, якобы списанные хакерами.
Konkurent.ru вчера в 23:54
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport вчера в 10:28
Политика
США испытают 14 вакцин от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
Lenta.ru 22:54
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Экономика
В Пенсионном фонде Карелии рассказали о нововведениях 2020 года
Если в 2019 году все основные изменения в пенсионном законодательстве касались возраста выхода на пенсию и появления новой категории «предпенсионеров», то в 2020 году речь уже идет не только об индексации выплат, но и о маткапитале и электронной трудовой книжке.
Московский Комсомолец 30 апреля в 01:22
Экономика
В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года.
РИА Новости 16:40
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45