Политика

REGNUMREGNUMРяд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров

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Постов лишились девять министров. Вот чем они запомнились

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Мединский, Топилин, Орешкин и Скворцова не получили должности в новом кабмине

Газета.Ru12:43

Силуанов остался министром финансов

Эхо Москвы12:37

Орешкин и Мединский не сохранили свои посты в новом правительстве России

Известия12:59
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Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком

После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.
News.ru 03:23
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Авто

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня вчера в 07:27
Политика

Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
Политика

Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Online47.ru 15:38
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском 15:52
Наука

Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания

Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов.
News.ru вчера в 12:46
Политика

Правительство России усилили контролерами

В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Взгляд.ру 17:40
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:09
Футбол

«Сарагоса» выбила «Мальорку» из Кубка Испании

За «Мальорку» забил Алейкс Фебас. Соперник «Сарагосы» по 1/8 финала Кубка Испании станет известен позже.
Sport24.ru 14:59
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия

Сбои в работе системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ

Сбой в работе системы пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после инцидента с Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама.
NewInform 03:30
Общество

Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:25
Политика

Юрий Чайка может стать новым полпредом президента в СКФО

Экс-генпрокурор России Юрий Чайка может быть в скором времени назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Регион online 07:46
Общество

ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
Взгляд.ру 06:30
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»

Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
Discover24 вчера в 03:01
Политика

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
РИА Новости 12:36
Общество

Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира

Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Известия 13:30
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Здоровье

Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России

Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России Полковник Столярова обещала оказать материально-техническую помощь медучреждению.
Екатеринбург-ТВ 12:18
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
Общество

Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
ТАСС 07:41
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Общество

Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям

Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
РИА Новости 07:25
Политика

Путин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Коммерсантъ 11:58
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
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