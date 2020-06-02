Экономика

РЕН ТВРЕН ТВМишустин представил Путину план восстановления российской экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил российскому лидеру Владимиру Путину план восстановления российской экономики. Глава правительства изложил президенту основные параметры плана, которые позволят экономике выйти из кризиса.
Читать в источнике
Комментировать3,5K

Подробнее о событии

Мишустин представил Путину план восстановления российской экономики

РЕН ТВ02 июня в 07:35

Корректная деятельность: правительство уточнит нацпроекты

Известиявчера в 12:30

Путин одобрил план восстановления экономики

Взгляд.ру02 июня в 07:42

«Премии учителям не платить». Кому и на сколько срежут зарплаты в регионах

Царьград02:13

Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики РФ

Политика Сегодня02 июня в 07:58

Путин одобрил проект о поэтапной стабилизации экономики России

Экономика сегодня02 июня в 07:57

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости02 июня в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество

Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год

«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
Эхо Москвы 03:05
5
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.
Эхо Москвы 13:59
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,2K
Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
11
Политика

Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
7
Происшествия

Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн

В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
1
Здоровье

Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь

В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
1,3K
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
3,3K
Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
387
Здоровье

Названы районы Волгоградской области с самой высокой рождаемостью

Низкую смертность Роспотребнадзор зафиксировал в Среднеахтубинском (10,7), Палласовском (10,9), Городищенском (11,7) районах и в Волжском (11,7). По данным на 1 января 2020 года в регионе проживают 2 491 036 человек.
МТВ онлайн 14:48
51
Музыка

Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости 06:11
5
Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.
Автоновости дня вчера в 07:41
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
994
Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
873
Армия и оружие

Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина

Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2,1K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля

РИА Новости 14:54
13
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
9
Общество

Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07
1
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
9
Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
2K
Происшествия

В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса

Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
6
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
64
Энергетика

В Крыму резко подорожает бензин

Жителям Крыма придется больше платить за топливо. Повышение цен составит 10-12 %. Об этом сообщил руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.
ФедералПресс 10:40
91
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
6
Общество

Власти Вашингтона отменили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
Известия 13:41
Футбол

Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина

РИА Новости 13:51
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
8
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное