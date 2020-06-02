Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил российскому лидеру Владимиру Путину план восстановления российской экономики. Глава правительства изложил президенту основные параметры плана, которые позволят экономике выйти из кризиса.

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.

Политика Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла. 7

Здоровье Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.

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Авто Renault начала продажи в России нового Renault Master Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.

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