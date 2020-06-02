Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил российскому лидеру Владимиру Путину план восстановления российской экономики. Глава правительства изложил президенту основные параметры плана, которые позволят экономике выйти из кризиса.

Здоровье На Украине могут усилить карантин из-за всплеска заболеваемости Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство может рекомендовать усилить карантинные меры из-за всплеска заболеваемости.

Политика В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. 2

Гаджеты Intel решил остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года Компания Intel решила остановить выпуск процессоров Core X до 2021 года.

Политика США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на приказ американского министерства транспорта. 18

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Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 173

Кино Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады» Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году. 101

Баскетбол НБА приняла решение о возобновлении сезона В четверг, 4 июня, совет директоров НБА провёл голосование, итогом которого стало решение о возобновлении баскетбольного сезона.

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