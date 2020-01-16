Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу.

По словам Мишустина, поставленные президентом в послания задачи наделяют нацпроекты «еще более глубоким смыслом» и связывают их в единую систему. У России есть ресурсы на реализацию этих задач благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности, добавил он.

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